BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay arama kararı bulunan İ.A, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Ahlat ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Uyuşturucu ticareti yapma' şuçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir İ.A. yakalandı. Gözaltına alınan İ.A., cezaevine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 23:20 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu ticaretinden aranan 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika