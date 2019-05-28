Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli yakalandı
3 saat önce
Sakarya'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:15 Kaynak: AA
'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. Ferizli Jandarma
Komutanlığı Asayiş timlerince yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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