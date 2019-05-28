Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli yakalandı

3 saat önce

Sakarya'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli yakalandı, System.String[]
Sakarya'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. Ferizli Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerince yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:15 Kaynak: AA
Sakarya, Uyuşturucu Ticareti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:29:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]