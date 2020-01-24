Uyuşturucu ticaretinden berbere adli kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden berbere adli kontrol - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretinden berbere adli kontrol

6 saat önce

Samsun'da berber dükkanında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretinden berbere adli kontrol, System.String[]

Samsun'da berber dükkanında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.A.G. adlı berberin işletmiş olduğu iş yerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini elde ederek takip ve çalışma başlattı. Narkotik polisi D.A.G. ile irtibat kuran 1 kullanıcı şahıstan 0,15 gram bonzai ile 1 adet bonzai maddesi katkılı sigara ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.


Soruşturma devamında berber dükkanında yapılan aramada 3 adet bonzai maddesi katkılı sigara ve satışa hazır vaziyette 4 paket halinde 0,23 gram bonzai ile ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan berber D.A.G., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen berber, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığ'da 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
1 TL'ye aldığı şişeleri sanat eserine dönüştürüp 50 euroya satıyor Polisi arayarak hırsızlık ihbarı yapan kişiler, evde uyuşturucu madde yetiştirmekten tutuklandılar 'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 22:19:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu ticaretinden berbere adli kontrol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]