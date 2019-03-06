Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan 2 Şüpheli Adliyede

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i kadın 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i kadın 2 şahıs adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen Y.G. ve D.A. isimli kişileri yakalayarak gözaltına aldı. Polis yaptığı aramada, 37 adet fişek halinde 53 gram esrar ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi. - KARAMAN

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