Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı
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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı

37 dakika önce

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı, System.String[]

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.


Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. A.D.'nin üzerinde yapılan aramada, 21,44 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayın devamında A.D.'nin evinde yapılan aramada, 1 paket halinde 38,34 gram esrar maddesi, satışa hazır vaziyette 3 paket halinde 6,78 gram esrar maddesi ele geçirildi. A.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.Savcıya ifade veren şahıs serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:44 Kaynak: İHA
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