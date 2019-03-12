Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alındı

58 dakika önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alındı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu İ.Ç. adlı şahsın Salıpazarı ilçesinden getirdiği uyuşturucuyu Samsun'da sattığı bilgisini aldı. Narkotik ekipleri, şüpheli İ.Ç.'nin Toptepe Mahallesi ile Salıpazarı ilçesindeki evlerinde yaptığı aramada 41,88 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:55 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü

Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu Helikopterli Trafik Denetiminde Yakalanan Kadın Sürücü Neye Uğradığını Şaşırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 13:53:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]