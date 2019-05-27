Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

1 saat önce

Samsun'da 3 kişiye uyuşturucu hap sattığı ileri sürülen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı, System.String[]
Samsun'da 3 kişiye uyuşturucu hap sattığı ileri sürülen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinden 3 kullanıcı şahsa 6 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza adlı hap sattığı tespit edilen E.Z., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 217 kapsül sentetik ecza elde edildi. E.Z. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:43 Kaynak: İHA
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