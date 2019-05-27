Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
1 saat önce
Samsun'da 3 kişiye uyuşturucu hap sattığı ileri sürülen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:43 Kaynak: İHA
'da 3 kişiye uyuşturucu hap sattığı ileri sürülen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, İlkadım
ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinden 3 kullanıcı şahsa 6 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza adlı hap sattığı tespit edilen E.Z., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 217 kapsül sentetik ecza elde edildi. E.Z. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. - SAMSUN
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