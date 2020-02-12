Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

6 saat önce

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen C.B. ile irtibat kuran 1 kullanıcı şahıstan 1,59 gram bonzai ele geçirerek uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaptı. Soruşturma devamında 24,80 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 1 adet sentetik kannabinoid maddesi katkılı sigara ile yakalanan C.B. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan C.B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:13 Kaynak: İHA
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