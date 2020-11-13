Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan A.Ç.'nin ikametinde yaptıkları aramada, satışa hazır vaziyette 7 paket halinde 0,23 gram metamfetamin maddesi, 18 adet sentetik ecza hap, 0,29 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas cep terazi ele geçirdi. Olayla ilgili A.Ç. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.Ç. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

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