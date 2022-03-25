Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

25.03.2022 16:42
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şüphe üzerine durdukları bir araçta yaptıkları aramada R.O.B.'yi (29) 187,47 gram bonzai, 0,44 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi . Olayla ilgili R.O.B. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Uyuşturucu, Kadıköy, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı - Son Dakika


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