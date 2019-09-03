Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar
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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar

2 saat önce

Samsun'da 1'i bayan 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar, System.String[]

Samsun'da 1'i bayan 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde 1 şahsa 1,71 gram bonzai sattığı tespit edilen T.S. ile S.E. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi gözaltına alınan şahıslarla birlikte 3 paket halinde 65,96 gram bonzai ve 187 adet ecstasy hap ele geçirdi.


Polisteki sorguları tamamlanan T.S. ve S.E. "uyuşturucu ticareti' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:16 Kaynak: İHA
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