Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ahullu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz kenevir ektikleri iddia edilen A.C. ve F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 kişi "izinsiz kenevir ekmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.C. ve F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzinsiz kenevir ekmekten gözaltına alındılar - Son Dakika

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