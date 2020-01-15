Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu ticaretinden hapis cezası alanlara şafak vakti baskın - Son Dakika
Uyuşturucu ticaretinden hapis cezası alanlara şafak vakti baskın
6 saat önce
Adana'da uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan 30 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:24 Kaynak: İHA
Adana'da uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan 30 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması bulunan 30 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine şafak vakti baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ADANA
Son Dakika Evinin önünde uyuşturucu satanları uyardı, dehşeti yaşadı 12 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunan adam beraat etti Son dakika: İstanbul'da 127 milyon sahte ABD doları ele geçirildi 32 kişilik şebeke, kendilerini 'hakim, savcı' olarak tanıtıp 815 bin liralık vurgun yaptılar