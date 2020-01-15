Uyuşturucu ticaretinden hapis cezası alanlara şafak vakti baskın - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan 30 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması bulunan 30 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine şafak vakti baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ADANA