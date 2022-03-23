Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: "Çek abi çek, daha güzel çek" - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: "Çek abi çek, daha güzel çek"

23.03.2022 17:53
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: "Çek abi çek, daha güzel çek"

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan genç, adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciye, "Çek abi çek, daha güzel çek" dedi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan genç, adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciye, "Çek abi çek, daha güzel çek" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti" yaptığı bilgisi edinilen 29 yaşındaki E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. E.A.'nın üzerinde bir miktar bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.A.'nın adliye çıkışı cezaevine giderken görüntüsünü çeken gazeteciye, "Çek abi çek, daha güzel çek" demesi dikkat çekti. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Araçta silah bulununca, bankadan 16 milyarlık vurgun ortaya çıktı Son dakika haberi! Araçta silah bulununca, bankadan 16 milyarlık vurgun ortaya çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: 'Çek abi çek, daha güzel çek' - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
18:01 Öldürdüğü kadını soğukkanlılıkla nasıl yaktığını anlattı: Cesedi arabanın arka koltuğuna oturttuk
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:21 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
17:09 Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, gençleri Eko İklim Zirvesi ve Fuarı'na davet etti
17:02 Final bölümüyle ekranda olacak Son Nefesime Kadar'da Ferzan, şüphelerinde haklı mı? Mihri'nin kararı ne olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 18:09:09. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: "Çek abi çek, daha güzel çek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement