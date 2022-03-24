Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: "Çek abi daha güzel çek" - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: "Çek abi daha güzel çek"

24.03.2022 00:57
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: "Çek abi daha güzel çek"

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan genç, adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciye, "Çek abi çek, daha güzel çek" dedi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan genç, adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciye, "Çek abi çek, daha güzel çek" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti" yaptığı bilgisi edinilen 29 yaşındaki E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. E.A.'nın üzerinde bir miktar bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.A.'nın adliye çıkışı cezaevine giderken görüntüsünü çeken gazeteciye, "Çek abi çek, daha güzel çek" demesi dikkat çekti. - SAMSUN

YORUMLAR
500
'Kırmızı et fiyatlarının düşmesi için dişi malların kesilmemesi ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerekir' 'Kırmızı et fiyatlarının düşmesi için dişi malların kesilmemesi ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerekir'

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: 'Çek abi daha güzel çek' - Son Dakika


Son Dakika
00:30 Meteoroloji'den sevindiren haber! Sıcak hava bu hafta etkisini gösterecek
00:26 Vatandaşlar "bu kadar benzerlik olmaz" dedi! İmamoğlu kendisine tıpa tıp benzeyen adamın fotoğrafına kayıtsız kalmadı
00:22 Zelenski'nin tepkisi sonrası Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekilme kararı aldı
23:45 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara dair açıklama yaptı: İddialıyız, kararlıyız
23:37 Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
23:25 Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları
23:19 Öğrenci ders sırasında öğretmenine saygısızca davranmıştı! Sosyal medyada tepki çeken video ile ilgili soruşturma başlatıldı
23:17 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi
23:03 Rusya'nın G-20'den çıkarılacağı öne sürüldü! Putin anında harekete geçti! Zirveye gidiyor
21:02 İzel'den yıllar sonra gelen itiraf! Çelik ile neden küstüğünü açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 01:04:29. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: "Çek abi daha güzel çek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement