Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs adliyede bayıldı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs adliyede bayıldı

29.03.2022 18:20

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs adliyede bayıldıSAMSUN Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan bir kişi adliye bayılınca ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs adliyede bayıldı

SAMSUN Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan bir kişi adliye bayılınca ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen M.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Cezaevine götürülmek üzere tutukluluk evrakı beklenirken M.Y. oturduğu yerden aniden bayılıp yüz üstü yere düştü. Bayılan şahsın yardımına savcı, polis ve sağlık ekipleri yetişti. Adliyeye ambulans talep edildi. İlk müdahalesi adliye içinde yapılan M.K., kendine geldikten sonra kafasını yere çarpmadan dolayı sağlık sorunun olup olmadığının tespiti için polis gözetiminde ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs adliyede bayıldı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs adliyede bayıldı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs adliyede bayıldı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs adliyede bayıldı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs adliyede bayıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs adliyede bayıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs adliyede bayıldı - Son Dakika
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