Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu 4 şahıstan 2 paket halinde 0,82 gram bonzai ele geçirdi. Şahısların maddeleri almış olduğu tespit edilen F.K. yakalanarak gözaltına alındı. F.K.'nin evinde yapılan aramada 0,06 gram ve 130,72 gram olmak üzere 2 paket bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili evde bulunan O.Ü. adlı kadın da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan F.K. ve O.Ü. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.Ü. adlı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:26 Kaynak: İHA

İlkadım, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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