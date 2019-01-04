Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen Ş.Ç. ile teması belirlenen 5 şahıstan 16,21 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili Ş.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

Polis, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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