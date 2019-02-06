Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.Ş.'yi takibe aldı. E.Ş. ile temas kuran 3 kişiden 3,67 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ş.'nin üzerinde yapılan aramada 2,87 gram esrar ele geçirildi. E.Ş.'nin evinde yapılan aramada 2 paket halinde 750 gram esrar elde edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ş. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:13 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İntihar Girişiminde Bulunan Madde Bağımlısı Genci, Yüzlerce Kişi İzledi Kopyalanan Kimlik Bilgileri, Samsunlu Balıkçının Hayatını Kararttı

Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:47:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]