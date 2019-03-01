Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

51 dakika önce

Samsun'da 5 kişiye uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan şahıs mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da 5 kişiye uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda hakkında uyuşturucu madde sattığı bilgisi elde edilen M.Ü.'yü takibe aldı. Söz konusu şahsın 5 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. Olayla ilgili M.Ü. gözaltına alındı ve üzerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 25 paket halinde 2,4 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ü. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ü. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:31 Kaynak: İHA

Canik, Yavuz Selim Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa
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