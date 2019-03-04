Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir şahıs mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kullanıcı şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen İ.O.'yu takibe aldı. Gözaltına alınan İ.O.'dan 57 adet ekstasy hap ile 14 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan İ.O., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:28 Kaynak: İHA

İlkadım, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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