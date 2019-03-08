Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen bekçiler şüphe üzerine A.C.A.'nın üzerinde arama yapmak istedi. Kaçmaya başlayan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. A.C.A.'nın aracından yapılan aramada 200 gram bonzai ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen A.C.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:54 Kaynak: İHA

Yavuzselim Mahallesi, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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