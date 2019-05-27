Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

4 saat önce

Samsun'da 3 kişiye uyuşturucu hap sattığı ileri sürülen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, System.String[]
Samsun'da 3 kişiye uyuşturucu hap sattığı ileri sürülen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinden 3 kullanıcı şahsa 6 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza hap sattığı tespit edilen E.Z., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 217 kapsül sentetik ecza elde edildi. E.Z. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Z. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:49 Kaynak: İHA
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