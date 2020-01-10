Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

52 dakika önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları B.A.A.'nin (22) irtibatlı olduğu bir kişiden 2,30 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili B.A.A.'nın ikametinde yapılan aramada 28,5 gram bonzai, 1,42 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde kullanmak için düzenlenmiş aparat ve uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Soruşturma kapsamında B.A.A. ile irtibata geçen 5 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, gözaltına alınan B.A.A. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.A.A. tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Cumhuriyet Mahallesi, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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