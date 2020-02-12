Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da bir kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıs mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, System.String[]

Samsun'da bir kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıs mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adresten uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları B.K. ile irtibat kuran bir kullanıcı şahıstan 2,35 gram esrar maddesi ele geçirdi. Soruşturma kapsamında bir şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Bahse konu adreste yapılan aramada 26 gram esrar maddesi ile yakalanan B.K. gözaltına alınarak "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İncesu, Atakum, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:17 Kaynak: İHA
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