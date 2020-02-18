Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

7 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan jandarma tarafından gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan jandarma tarafından gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.D.'nin üzerinde uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ilaç ele geçirdi. O.D.'ye uyuşturucuyu sattığı iddia edilen Y.D.(30) gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Y.D. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:43 Kaynak: İHA
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