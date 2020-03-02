Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

7 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen D.S isimli şahıs ile birlikte yakalanan 2 şahıstan 35 adet ecstasy hap ve 0,15 gram skank maddesi ele geçirdi. D.S.'nin üzerinde ve ve ikametinde yapılan aramada 358 adet ecstasy hap ve 25,12 gram skank maddesi elde edildi.


'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.S. savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
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