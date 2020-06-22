Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi ve Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek 'uyuşturucu madde satışı yaptıkları' bilgisini aldığı 3 şahısla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, M.A. ve M.E. Canik ilçesi Belediye evleri Mahallesi'nde 2,76 gram bonzai ve 22 kapsül sentetik ecza ile, O.G. ise İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde 260 kapsül sentetik ecza uyuşturucu özelliği bulunan hapla yakalandı. İfadeleri alınan M.A. ve M.E. serbest bırakılırken, O.G. ise 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN