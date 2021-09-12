Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.K.'ye yönelik çalışma başlattı. Narkotik polisi Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde şüpheli şahıs ile temasta bulunan bir şahıstan 3,69 gram bonzai elde etti. E.K.'nin ikametinde yapılan aramada 0,15 gram daha bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan E.K., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN