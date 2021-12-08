Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da 4 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbar edilen U.A.'yı takibe aldı. U.A. hakkında yapılan çalışmalarda, şüpheli şahıs ile fiziki teması görülen 4 kişiden 4 paket halinde 0,78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayın devamında U.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 3 paket halinde 8,64 gram esrar maddesi, 0,02 gram metamfetamin maddesi, 35 kapsül sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 adet makas, uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan 2 adet alüminyum folyo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 160 TL ele geçirildi.

Şüpheli U.A. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN