Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

29.03.2022 18:36
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklanırken, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklanırken, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen K.İ. ile A.Y. adlı kadını gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, A.Y. adlı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika


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