Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

14.04.2022 17:11
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu ticareti suçundan yakalama kararı bulunan A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika


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