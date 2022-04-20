Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

20.04.2022 15:48
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.D.'yi 36 gram esrarla yakalandı. Gözaltına alınan S.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
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