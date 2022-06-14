Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

14.06.2022 15:54

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine Ş.Ç.'nin içinde bulunduğu 06 plakalı aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.Ç.'nin iş yerinde ve evinde de arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar daha uyuşturucu elde edildi.

Daha önce de uyuşturucu maddeyle yakalandığı öğrenilen Ş.Ç, polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

YORUMLAR
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2 ayrı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı 2 ayrı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
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