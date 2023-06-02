Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, "Umreye giderken yakalandım" dedi

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü mahkemece tutuklanırken, tutuklanarak cezaevine götürülen şüphelilerden birinin 'umreye giderken yakalandığını' söylemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı çalışmalar sonucu tespit edilen 13 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve operasyon esnasında yapılan aramalarda 897,34 gram metamfetamin maddesi, 2 bin 936 adet extacy hap, 1698 kapsül sentetik ecza, 46,08 gram esrar maddesi, 41,84 gram sentetik kannabinoid maddesi, 9 gram MDMA maddesi, 2 adet hassas terazi, 171 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 380 adet tabanca fişeği, 7 adet tüfek ve 57 adet tüfek kartuşu, 1 adet kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 193 bin 270 TL para ele geçirildi.

Operasyonda C.M., Y. M., F.K., İ. A.,Y.G., E.M. ve O.G. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 7 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.G., E.M. ve O.G. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla bırakılırken, Cengiz M., Yavuzhan M., İrfan A. ve Furkan K. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Cengiz M. adliye koridorunda kendisiyle tutuklanan şüphelilere 'umreye gidecekken gözaltına alındığını' iddia etti. Baston yardımıyla yürüyen Cengiz M. adliye çıkışı elindeki bastonları havaya kaldırarak " Allah'ın adaleti var. Yakalanmasaydım umreye gidecektim. Beni havalimanından aldılar" demesi dikkat çekti.