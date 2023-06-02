Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, 'Umreye giderken yakalandım' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, 'Umreye giderken yakalandım' dedi

02.06.2023 14:46

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden biri 'umreye giderken yakalandığını' söyledi. Operasyonda uyuşturucu maddeler, silahlar ve para ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, "Umreye giderken yakalandım" dedi

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü mahkemece tutuklanırken, tutuklanarak cezaevine götürülen şüphelilerden birinin 'umreye giderken yakalandığını' söylemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı çalışmalar sonucu tespit edilen 13 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve operasyon esnasında yapılan aramalarda 897,34 gram metamfetamin maddesi, 2 bin 936 adet extacy hap, 1698 kapsül sentetik ecza, 46,08 gram esrar maddesi, 41,84 gram sentetik kannabinoid maddesi, 9 gram MDMA maddesi, 2 adet hassas terazi, 171 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 380 adet tabanca fişeği, 7 adet tüfek ve 57 adet tüfek kartuşu, 1 adet kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 193 bin 270 TL para ele geçirildi.

Operasyonda C.M., Y. M., F.K., İ. A.,Y.G., E.M. ve O.G. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 7 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.G., E.M. ve O.G. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla bırakılırken, Cengiz M., Yavuzhan M., İrfan A. ve Furkan K. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Cengiz M. adliye koridorunda kendisiyle tutuklanan şüphelilere 'umreye gidecekken gözaltına alındığını' iddia etti. Baston yardımıyla yürüyen Cengiz M. adliye çıkışı elindeki bastonları havaya kaldırarak " Allah'ın adaleti var. Yakalanmasaydım umreye gidecektim. Beni havalimanından aldılar" demesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Operasyon, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, 'Umreye giderken yakalandım' dedi - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, soyunma odasında Galatasaraylı futbolcularla şampiyonluğu kutladı
14:32 Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, soyunma odasında Galatasaraylı futbolcularla şampiyonluğu kutladı
14:34 Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Rajwa Al Seif evlendi! İşte göz kamaştıran düğünden kareler
14:33 Kılıçdaroğlu, TBMM'de parti sırasındaki koltuğunu da kaybetti
14:27 Meclis açılışına damga vuran olay! CHP, İYİ Parti ve HDP grupları Erdoğan gelince ayağa kalkmadı
14:20 Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Rajwa Al Seif evlendi! İşte göz kamaştıran düğünden kareler
14:19 Milletvekilliği koltuğunu da kaybeden Kılıçdaroğlu, Meclis açılışını locadan takip ediyor
14:18 TBMM'de 28. Dönem, Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı
14:13 Meclis açılışına damga vuran olay! CHP, İYİ Parti ve HDP grupları Erdoğan gelince ayağa kalkmadı
14:04 TBMM'de 28. Dönem, Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2023 15:04:36. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, 'Umreye giderken yakalandım' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement