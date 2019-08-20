Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretinden tutuklanınca bayıldı
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklanınca bayıldı

1 saat önce

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kadın zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandığını öğrenince baygınlık geçirdi.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanınca bayıldı, System.String[]
Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kadın zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandığını öğrenince baygınlık geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, takibe aldıkları Sebahat Ş. ile Muhammet D'nin bulunduğu bir kafeye operasyon yaptı.
Operasyonda gözaltına alınan zanlıların üst aramasında 47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Tutuklandığını öğrenen zanlılardan Sebahat Ş. bayılırken, adliyeye sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine götürülen kadın zanlı, tedavisinin ardından diğer zanlıyla birlikte cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu Ticareti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:58 Kaynak: AA
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