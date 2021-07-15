Uyuşturucu ticaretinden yakalama kararı bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki otoyol gişelerinde jandarma ve bölge trafik ekipleri tarafından ortak yapılan yol kontrol çalışması sırasında hakkında İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan yakalama kararı olduğu tespit edilen şüpheli yapılan üst aramasında uyuşturucu maddeyle birlikte yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Mahallesindeki İstanbul- İzmir Otoyolunun Saruhanlı Gişelerinde Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa Bölge Trafik Ekipleri tarafından müşterek yapılan yol kontrol uygulamasında 34 BNF 342 plakalı araç sürücüsü Y.A. (35) isimli şahsın yapılan sorgulamasında hakkında İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan yakalama kararı olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan kaba üst aramasında pantolonunun cebinden 1 adet toz şeklinde yaklaşık olarak 5 gram, 1 adet metamfetamin maddesi olduğu değerlendirilen yaklaşık olarak 5 gram toplam 2 adet alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu veya uyarıcı madde olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek şahsın kullanmış olduğu araçta yapılan aramada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı açıklandı. Şüpheli Y.A. gözaltına alınırken, şüphelinin bugün adli makamlara çıkarılacağı bildirildi. - MANİSA