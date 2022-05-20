Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa toplam 34 yıl 15 ay hapis cezası - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa toplam 34 yıl 15 ay hapis cezası

20.05.2022 12:07
Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa toplam 34 yıl 15 ay hapis cezası

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, toplam 34 yıl 15 ay hapis ve 70 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, toplam 34 yıl 15 ay hapis ve 70 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Ozan C. ve Müslüm C. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Karardan önce son sözleri sorulan sanıklar üzerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yargılanan Ozan C.'yi 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin TL adli para cezasına, aynı suçtan yargılanan Müslüm C.'yi ise 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Türk Lirası, Uyuşturucu, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa toplam 34 yıl 15 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa toplam 34 yıl 15 ay hapis cezası - Son Dakika
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