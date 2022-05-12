Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 sanığa toplamda 40 yıl 6 ay hapis ve 82 bin TL para cezası - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 sanığa toplamda 40 yıl 6 ay hapis ve 82 bin TL para cezası

12.05.2022 13:00
Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 sanığa toplamda 40 yıl 6 ay hapis ve 82 bin TL para cezası

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanık toplamda 40 yıl 6 ay hapis cezası ve 82 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanık toplamda 40 yıl 6 ay hapis cezası ve 82 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar S.Ç., A.S., ve M.Ç. duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan yargılanan sanıklar S.Ç. ve A.S.'yi 15'er yıl hapis ve 30'ar bin TL adli para cezasına çarptırdı. Aynı suçtan yargılanan sanık M.Ç. ise 10 yıl 6 ay hapis ve 22 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. - ESKİŞEHİR

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Uyuşturucu Ticareti, Türk Lirası, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 sanığa toplamda 40 yıl 6 ay hapis ve 82 bin TL para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 sanığa toplamda 40 yıl 6 ay hapis ve 82 bin TL para cezası - Son Dakika
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