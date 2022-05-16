Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 9 sanığa toplam 107 yıl 24 ay hapis cezası - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 9 sanığa toplam 107 yıl 24 ay hapis cezası

16.05.2022 10:24
Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 9 sanığa toplam 107 yıl 24 ay hapis cezası

Eskişehir'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yargılanan 9 sanık toplamda 107 yıl 24 ay hapis ve 240 bin 30 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yargılanan 9 sanık toplamda 107 yıl 24 ay hapis ve 240 bin 30 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar B.Ç., B.U., F.T., M.E., H.B., M.Ç., H.A., M.D. ve M.Ö. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatları katıldı. Karardan önce son sözleri sorulan sanıklar, üzerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

9 sanığa 20 yıla kadar değişen hapis ve 41 bin TL'ye kadar değişen cezalar verildi

Mahkeme heyeti, davada 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yargılanan 9 sanıktan; F.T., H.B., M.Ç. ve M.E. 11'er yıl hapis ve 22'şer bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanıklar B.Ç. ve M.Ö. hakkında 20 yıl 7 ay 15'er gün hapis ve 41 bin 240 TL adli para cezasına hükmedildi. Aynı suçtan yargılanan H.A. 9 yıl 2 ay hapis ve 18 bin 230 TL adli para cezası, M.D. 9 yıl 2 ay hapis ve 18 bin 320 TL adli para cezası, B.U. ise 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. - ESKİŞEHİR

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Türk Lirası, Uyuşturucu, Eskişehir, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 9 sanığa toplam 107 yıl 24 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticaretinden yargılanan 9 sanığa toplam 107 yıl 24 ay hapis cezası - Son Dakika
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