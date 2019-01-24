Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama

Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama

1 saat önce

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 2 kişiden 1'i mahmece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama, System.String[]
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 2 kişiden 1'i mahmece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri şüphe üzerine E.D. adlı şahsın üzerinde yaptıkları aramada 0,21 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirdi. Söz konusu şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi olayla ilgili Y.E.A. ve T.U. adlı şahıslardan 6 paket halinde 4,24 gram metamfetamin maddesi ve 133 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde etti. Y.E.A. ve T.U. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.E.A. mahmece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, T.U. ise mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:22 Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
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