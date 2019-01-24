Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama
1 saat önce
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 2 kişiden 1'i mahmece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
'da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 2 kişiden 1'i mahmece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kale
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri şüphe üzerine E.D. adlı şahsın üzerinde yaptıkları aramada 0,21 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirdi. Söz
konusu şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi olayla ilgili Y.E.A. ve T.U. adlı şahıslardan 6 paket halinde 4,24 gram metamfetamin maddesi ve 133 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde etti. Y.E.A. ve T.U. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.E.A. mahmece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, T.U. ise mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:22 Kaynak: İHA
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