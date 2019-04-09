Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama

Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama

45 dakika önce

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 1 kişi mahmece tutuklananarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama, System.String[]
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 1 kişi mahmece tutuklananarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 şahsa 2 paket halinde 1,63 gram bonzai sattığı tespit edilen M.K. ile S.G. isimli şahısları 0,67 gram bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.G. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, M.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:40 Kaynak: İHA
İlkadım, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu Kayıp Olarak Aranan 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 19:25:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]