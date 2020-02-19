Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, System.String[]

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları T.U., M.Y. ve T.K. ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüpheli şahıslar ile teması görülen 1 şahıstan 2 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayın devamında şüpheli 3 şahıs iş yerinde yakalandı.


İş yerinde yapılan aramada, 287 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap, 0,50 gram esrar maddesi, 1 adet makas, 3 adet içi boşaltılmış tablet elde edildi.


Şüpheliler T.U., M.Y. ve T.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. serbest bırakıldı, T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi, T.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
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