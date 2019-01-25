Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine 11 Yıl Hapis

Uyuşturucu Ticaretine 11 Yıl Hapis

2 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından evinde 3 kilo esrar ele geçirilen Ali Gezinç (56), tutuksuz yargılandığı davada, 11 yıl hapis ve 30 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu Ticaretine 11 Yıl Hapis, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından evinde 3 kilo esrar ele geçirilen Ali Gezinç (56), tutuksuz yargılandığı davada, 11 yıl hapis ve 30 bin TL para cezasına çarptırıldı.

İnegöl İlçe Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, 30 Aralık 2017'de Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki kahvede uyuşturucu sattığı öne sürülen Ali Gezinç'i yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, bazı gizli bölmelerde 3 kilo esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Gezinç, mahkemece tutuklandı.

Yargılama aşamasında bir süre sonra tahliye olan sanık, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözü sorulan Ali Gezinç, uyuşturucu satmadığını, içici olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanığa 11 yıl hapis ve 30 bin TL para ceza ile yurt dışına çıkma yasağı verildi. Tahliye olan sanığın cezasının onanmasıyla cezaevine gireceği öğrenildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:34 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Erkan Can, Ağabeyi Ömer Can'ı Son Yolculuğuna Uğurladı Terminale Otobüsle Gönderilen Koliden El Bombası Çıktı

Muş'tan Bursa'ya Otobüsle Gönderilen Paketin İçinden El Bombası Çıktı Beşiktaş, BB Erzurumspor'u Konuk Ediyor! Canlı Anlatım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 20:34:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine 11 Yıl Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]