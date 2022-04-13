Tarlasına kenevir eken şahsa 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Samsun'da tarlasına izinsiz kenevir eken şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da tarlasına izinsiz dişi Hint keneviri bitkisi ektiği iddia edilen O.A.Ş. hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık O.A.Ş. "uyuşturucu ticareti" suçundan beraat ederken, tarlasına izinsiz dişi Hint keneviri bitkisi ekmekten 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN