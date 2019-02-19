Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine 13 Yıl 9 Ay Hapis

Uyuşturucu Ticaretine 13 Yıl 9 Ay Hapis

1 saat önce

Samsun'da "uyuştucu ticareti" suçundan yargılanan bir kişi 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu Ticaretine 13 Yıl 9 Ay Hapis, System.String[]
Samsun'da "uyuştucu ticareti" suçundan yargılanan bir kişi 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan Turan U.'nun (21) yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Turan U., mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:00 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hastaneye Çocuklarını Güvenlik Kemeriyle Getirdiler Balyoz Davasına Bakan 50 Eski Hakim Savcı Hakkında Kovuşturma İzni Verildi

Gareth Bale, Kendi Düğününde Güvenliği Sağlaması İçin Komando Kiraladı! Yasmin Erbil, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Vererek İlk Sözlerini Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 21:34:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine 13 Yıl 9 Ay Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]