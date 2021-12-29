Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis - Son Dakika

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan bir kişi yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis, 30 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen M.V.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 14 Ocak'ta Samsun Adliyesine sevk edilen M.V., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.V. hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan M.V., 15 yıl hapis ve ayrıca 30 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN