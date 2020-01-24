Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis, 30 bin lira para cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis, 30 bin lira para cezası - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis, 30 bin lira para cezası

6 saat önce

Samsun'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yargılanan bir kişi mahkemece 15 yıl hapis ve 30 bin lira da adli para cezası çarptırıldı.

Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis, 30 bin lira para cezası, System.String[]

Samsun'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yargılanan bir kişi mahkemece 15 yıl hapis ve 30 bin lira da adli para cezası çarptırıldı.


Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında dava açılan Berkay Y.Ç.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme tutuksuz olarak yargılanan Berkay Y.Ç.'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

10 milyon dolarlık haksız kazanca neden olan ABD'li Goldman Sachs'ın eski yöneticisi suçlamaları kabul etti!
1 TL'ye aldığı şişeleri sanat eserine dönüştürüp 50 euroya satıyor 3'ü akademisyen 4 kişiyi öldüren katil zanlısı ''Cinayeti planlamış olsaydım, fakültede kaçacak böcek kalmazdı'' dedi Eski mankenin evinde işlenen cinayetin duruşması görüldü.Duruşmada cinayetin ayrıntıları kan dondurdu.

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 21:47:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis, 30 bin lira para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]