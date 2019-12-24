Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis cezası

7 saat önce

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 1 kişiye, 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası verildi.

Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 1 kişiye, 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası verildi.


Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık İ.G. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede müvekkilini savunan sanık avukatı, "Müvekkilin kanında metamfetamin çıkıpta bonzai satmasının imkanı yok. Bu müvekkilliğimin sattığını değil, içtiğini gösterir" dedi.


Mahkeme başkanının sanık İ.G.'nin annesinin "Defalarca uyardım am satmaya devam etti" ifadesinin sorulması üzerine kendini savunan İ.G., "Eski ifadem geçerlidir. Tahliyemi talep ediyorum. Benim babam ve annem ayrıdır. O yüzden annemle aramda husumet vardır" diyerek kendini savundu.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda İ.G.'ye 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası verdi. - KAYSERİ

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
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