Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine 2 Gözaltı

Uyuşturucu Ticaretine 2 Gözaltı

1 saat önce

Samsun'da 9 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs ile kendisi ile bağlantılı yaşı küçük bir şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu Ticaretine 2 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da 9 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs ile kendisi ile bağlantılı yaşı küçük bir şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.T. isimli şahıs ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, zanlıyla teması görülen 9 şahıstan toplamda 300 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ile 0,10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.T. gözaltına alındı. Olay kapsamında şahsın ikametinde yapılan aramada da 14 adet sentetik ecza elde edildi. Şüpheli E.T. ile müşterek hareket ettiği tespit edilen yaşı 18'den küçük M.Ş.Ö. de yakalanarak gözaltına alındı. M.Ş.Ö., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T. ve M.Ş.Ö., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:50 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Omuzuna Saplanan Korkuluk Demiri ile Hastaneye Kaldırıldı Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 14:13:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine 2 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]